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الجزائر

بالصور.. مديرية الصناعات العسكرية تسلم 351 مركبة لمؤسسات عمومية وخاصة

الشروق أونلاين
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بالصور.. مديرية الصناعات العسكرية تسلم 351 مركبة لمؤسسات عمومية وخاصة

سلمت مديرية الصناعة العسكرية، 351 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي لفائدة المديرية المركزية للعتاد ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تمّ الأربعاء، بالرويبة الناحية العسكرية الأولى، تسليم 351 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامتي SNVI ومرسيدس- بنز، مخصصة لنقل الأفراد، ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

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