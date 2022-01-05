بالصور.. مركز أبحاث الفلك يرصد الظاهرة النادرة في سماء الجزائر

رصد مركز الأبحاث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، مساء الثلاثاء، الظاهرة النادرة في سماء الجزائر، التي كان قد أعلن عنها منذ يومين.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مجموعة صور وقال تعليقا عليها: “كما تم الإعلان عنه سابقا، تمت أمسية الثلاثاء رصد التقارب الظاهري الرائع من طرف فريق من الفلكيين في المركز”.

وأضاف: “أين رسم تقارب كوكب المشتري و زحل و عطارد و فم الحوت مع هلال القمر أبهى حلة في سمائنا الليلة”.

الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة مساء الثلاثاء

وكان المركز قد أفاد أن الجزائر على موعد، مساء الثلاثاء 4 جانفي، مع ظاهرة فلكية نادرة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن سماء الجزائر ستشهد، ليلة الثلاثاء، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة هي: المشتري، زحل، عطارد، والزهرة مع هلال القمر.

وأضاف كذلك أنه يمكن مشاهدة على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر، بينما يكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلها، لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين.

ولفت إلى أنه بإمكان عشاق الفلك وهواة رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.