بالصور.. مرَاد يعزي عائلتي شهيدي الواجب بتيبازة والشلف

حل وزير الداخلية، ابراهيم مراد، صبيحة الأحد، بولاية تيبازة مرفوقا بوزيرة التضامن لتقديم العزاء في وفاة شهيد الواجب الوطني مختاري جلول.

وتنقل الوزير مراد رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو إلى بلدية مناصر بولاية تيبازة أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني مختاري جلول الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.

كما قدما للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.

بالمناسبة، أكد وزير مرَاد على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بعائلات شهداء هذه الحرائق ومرافقتهم، مشيدا على التضحيات البطولية لشباب الجزائر من منتسبي الجيش الوطني الشعبي.

بعدها، توجه الوزير إلى ولاية الشلف لتقديم التعازي لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.