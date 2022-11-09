بالصور.. مزورو تذاكر مباريات المنتخب الجزائري في قبضة شرطة وهران

أطاحت شرطة ولاية وهران بمزوري التذاكر الالكترونية لمباريات المنتخب الوطني والتي جرت شهر سبتمبر، بملعب ميلود هدفي.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد تمكنت شرطة أمن دائرة بئر الجير بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير التذاكر الإلكترونية للدخول إلى ملعب ميلود هدفي بوهران، بمناسبة إجراء المبارتين الوديتين الدوليتين اللتان جمعتا المنتخب الوطني بنظيريه الغيني و النيجيري شهر سبتمبر المنصرم.

هذه العملية جاءت على إثر إستغلال معلومات ميدانية مفادها تداول تذاكر إلكترونية مزورة، أين أفضت التحريات الأولية إلى تحديد هوية أصحاب مقاهي الأنترنيت المشتبه فيهم في القضية، و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إستصدار أذون بالتفتيش والتفتيش الإلكتروني. يؤكد البيان.

وأوضح المصدر ذاته أن الخبرة التقنية المنجزة من قبل دائرة الأدلة الرقمية لمخبر الشرطة العلمية و التقنية، أثبتت لجوء المشتبه فيهم إلى عدة طرق لتزوير التذاكر أبرزها إخضاعها للمسح الضوئي SCANNER، واللجوء إلى تطبيقات خاصة بالإعلام الالي لتغيير بيانات الهوية والرقم التسلسلي للتذكرة أو إجراء تعديلات في رمز الحماية QR CODE.

وأسفرت العملية حسب المصالح ذاتها عن تحديد هوية 15 شخصا مشتبه فيه في القضية تتراوح أعمارهم مابين 20 و40 سنة، وحجز 11وحدة مركزية للإعلام الآلي و6 طابعات متعددة المهام بالإضافة إلى حجز 109 تذكرة.

وأشار البيان إلى تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم في هذه القضية سيحالون بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.