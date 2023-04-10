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الجزائر

بالصور.. مساعدات جزائرية جديدة تصل إلى المتضررين من زلزال تركيا

الشروق أونلاين
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بالصور.. مساعدات جزائرية جديدة تصل إلى المتضررين من زلزال تركيا
ح.م
وفود الجمعيات الجزائرية

وصلت مساء الأحد، وفود عن جمعيات جزائرية إلى مدينة غازي عنتاب التركية للمساهمة في تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال.

وستساهم وفود الجمعيات الجزائرية في حملة “الصداقة الجزائرية التركية” لفائدة المتضررين من الزلزال. حسب ما أفاد به منتدى الجالية الجزائرية بتركيا.

وبدأت الوفود بتحضير الطرود الغذائية بالتنسيق مع جمعية “Hayat Yolu Derneği” التي سيتم توزيعها مساء الإثنين بالمدينة العثمانية.

كما ستعمل تنسيقية الجمعيات على تنظيم إفطارات رمضانية بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد على الأيتام.

وستدوم حملة التوزيع ثلاثة أيام في الجنوب التركي، والتي تأتي في إطار تعزيز الصداقة الجزائرية التركية.

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