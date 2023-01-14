بالصور.. مستشفى مصطفى باشا يتدعم بسكانار وجهازي IRM

تدعم مستشفى مصطفى باشا الجامعي بسكانار و جهازي رنين مغناطيسي IRM لفائدة مختلف مصالحه الاستشفائية.

استهل وزير الصحة زيارته الميدانية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بتفقد مصلحة الأشعة المركزية التي تم تدعيمها بجهازين(2) جديدين للرنين المغناطيسي ( irm ) للتصوير بواسطة و جهاز للتصوير بالأشعة التداخلية ( Angiograf).

وأفاد منشور لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وتويتر أن الوزير سايحي قام أيضا بتدشين وحدة الربوتات المخبرية ( tla ) والتحليل الجيني (ngs) مجهزة بأحدث المعدات و التجهيزات الطبية.

كما زار وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي التي تم تدعيمها هي الأخرى بجهاز سكانار وتعتبر المصلحة الوحيدة في الجزائر وإفريقيا التي تدعمت بمثل هذه الأجهزة .

ويواصل الوزير زيارته الميدانية التفقدية لمعاينة الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات الصحية بهدف تطويرها ومنه تحسين الخدمات المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني، رفقة وفد وزاري هام على ما تم اقتنائه من تجهيزات ومعدات رفيعة الجودة لتعزيز و ترقية الخدمات الصحية.