بالصور.. مستشفى مصطفى باشا يتدعم بسكانار وجهازي IRM
تدعم مستشفى مصطفى باشا الجامعي بسكانار و جهازي رنين مغناطيسي IRM لفائدة مختلف مصالحه الاستشفائية.
استهل وزير الصحة زيارته الميدانية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بتفقد مصلحة الأشعة المركزية التي تم تدعيمها بجهازين(2) جديدين للرنين المغناطيسي ( irm ) للتصوير بواسطة و جهاز للتصوير بالأشعة التداخلية ( Angiograf).
وأفاد منشور لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وتويتر أن الوزير سايحي قام أيضا بتدشين وحدة الربوتات المخبرية ( tla ) والتحليل الجيني (ngs) مجهزة بأحدث المعدات و التجهيزات الطبية.
#وزير_الصحة في زيارة عمل و تفقد للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى pic.twitter.com/oF4mJtJYk4
— Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة الجزائر (@Sante_Gouv_dz) January 14, 2023
كما زار وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي التي تم تدعيمها هي الأخرى بجهاز سكانار وتعتبر المصلحة الوحيدة في الجزائر وإفريقيا التي تدعمت بمثل هذه الأجهزة .
كما وقف السيد الوزير الاستاذ عبد الحق سايحي على وضعية مصلحة الطب الشرعي التي تم عصرنتها و تدعيمها هي الأخرى بجهاز سكانار و تعتبر المصلحة الوحيدة في الجزائر و إفريقيا التي تدعمت بمثل هذه الاجهزة . pic.twitter.com/DUQD00f0QX
— Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة الجزائر (@Sante_Gouv_dz) January 14, 2023
ويواصل الوزير زيارته الميدانية التفقدية لمعاينة الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات الصحية بهدف تطويرها ومنه تحسين الخدمات المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني، رفقة وفد وزاري هام على ما تم اقتنائه من تجهيزات ومعدات رفيعة الجودة لتعزيز و ترقية الخدمات الصحية.