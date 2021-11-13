بالصور.. مظاهرات غير مسبوقة دعما للصحراء الغربية باسبانيا

شهدت بالعاصمة الاسبانية مدريد مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها الآلاف دعما للصحراء الغربية، مطالبين الحكومة الإسبانية بموقف “واضح وحازم” حول القضية.

وعرفت مدريد مظاهرات حاشدة دعا إليها منسق الدولة لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي (CEAS) بدأت، السبت، في وسط المدينة، مع هتافات وشعارات مؤيدة لاستقلال الشعب الصحراوي.

وحمل المتظاهرون لافتة “لا لاتفاقيات مدريد” ، “أوقفوا انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” ، وبعدها سار مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العربي، وسياسيون إسبان من مجموعات برلمانية مختلف، وكذلك ممثلين عن عالم الثقافة والمجتمع المدني الإسباني.

وطالب نشطاء صحراويون وسياسيون وفاعلون بأن تتخذ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا إجراءات ضد “انتهاك حقوق الإنسان” من قبل المغرب ، وطالبوا بقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وكذلك حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

حظيت المظاهرة لدعم الشعب الصحراوي بدعم الآلاف من الإسبان، لمطالبة حكومة حزب العمال الاشتراكي بتقديم حل للنزاع الذي أبقى هذه المنطقة في انتظار إنهاء الاستعمار لمدة نصف قرن مع المغرب.