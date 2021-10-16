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بالصور.. معارك الكركرات تحت عدسة الإعلام الدولي لأول مرة

الشروق أونلاين
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بالصور.. معارك الكركرات تحت عدسة الإعلام الدولي لأول مرة
ح.م

نشر إعلاميون دوليون صورا للمعارك الدائرة بمنطقة الكركرات لأول مرة بعد تكتم النظام المغربي وإعلامه على وجود عمليات عسكرية بالمنطقة.  

ونقل الإعلامي الإسباني بابلو غوماز بريبينا على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك صورا لتوغل الوفد الإعلامي داخل المنطقة وقال “نحن في المنطقة العسكرية السادسة بالصحراء الغربية، قريبون جدًا من الجدار الذي يفصل بين الأراضي التي يحتلها المغرب وما يسميه الصحراويون المنطقة المحررة”.

وأضاف “تمكنا من التحقق من البعد الحقيقي للصراع من منظور الشخص الأول، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها وفد دولي إلى هذه المنطقة منذ وقف إطلاق النار قبل عام”.

وكشف الإعلامي الاسباني أن هنالك إطلاق نار بالمنطقة قائلا “رأينا إطلاق نار من عيار كبير على الجانب والآخر على الحائط، وهذا يتعارض مع رواية المملكة المغربية التي تنكر وجود نزاع مسلح والتي شجعت على فرض حظر على المعلومات حتى لا تعرف حقيقة ما يحدث هنا.

ودعا الناشط الاسباني المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الحكومة الإسبانية إلى التحرك قائلا “إن الصراع يتصاعد وإذا لم يفعل أحد شيئًا فقد نواجه قريبًا مأساة إنسانية كبيرة”.

الكركرات: المغرب يشكو للبعثة الأممية من هجمات ومحاولات تسلل للصحراويين (وثيقة)

وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قدمه لمجلس الأمن، قد كشف أنه تلقى إحصاءات من الجيش المغربي تفيد بوقوع أكثر من ألف حادثة إطلاق نار بمحيط منطقة الكركرات وكذا 22 محاولة تسلل للجيش الصحراوي في الجدار الرملي، وذلك بعد أشهر من تكتم الرباط وإعلامها على وجود نزاع مسلح.

وورد في التقرير “بين 13 نوفمبر 2020 و 31 أوت 2021 أبلغ الجيش الملكي المغربي عن 1099 حادثة إطلاق نار من مسافة على وحداته في أو بالقرب من الساتر الترابي تركز 83 في المائة منها في المحبس.

وحسب نفس المصدر: أبلغ الجيش الملكي المغربي أيضا لبعثة الأمم المتحدة عن 22 “محاولات تسلل” في الجدار الرملي و 724 رحلة استطلاعية بواسطة طائرات بدون طيار تديرها جبهة البوليساريو أبلغ عن 88 في المائة منها في منطقتي محبس وأوسرد.
واوضح إنه: من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية حددت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المواقع التي بدا أنها حفر ارتطام ناجمة عن نيران المدفعية على جانبي الساتر الترابي ولم يتسن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية القيام بالتحقق الميداني بسبب الوضع الأمني”.

وأكدت النانة لبات الرشيد، مستشارة الرئيس الصحراوي التي نشرت أجزاء من التقرير، إن “المغرب لا يتحدث عن الحرب في الصحراء الغربية، لكنه يشكو منها لبعثة الأمم المتحدة”.

وأوضحت إن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس يكشف ما يعانيه الاحتلال المغربي منذ شهور جراء ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وهذه ترجمة للفقرة السابعة والثلاثين من التقرير الأممي”.

الكركرات

منطقة الكركرات: غوتيريش يدعو البوليساريو والمغرب إلى وقف القتال فورا

وفضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن، تكتم النظام المغربي على وجود عمليات عسكرية، في المناطق الصحراوية وخاصة محيط منطقة الكركرات، واصفا ذلك بالانتكاسة الكبيرة.

ويوم 2 أكتوبر 2021، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إن غوتيريش أبلغ مجلس الأمن عن تدهور الوضع في الصحراء الغربية “بشكل حاد” منذ عام، مع استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ووباء كوفيد-19.

ورأى أن هذين العاملين “غيرا إلى حد كبير البيئة العملياتية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (وتضم 235 مراقبا)، مما حد من قدرة البعثة على تنفيذ تفويضها”، بحسب الوثيقة التي لم تُنشر بعد وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها.

واذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة “قلقه البالغ” من الأحداث الجارية منذ عام في الصحراء الغربية، إلا أنه يرى أن “استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة كبرى في سبيل التوصل إلى حل سياسي” لهذا النزاع القديم.

ويشير غوتيريش إلى أنه “لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن الأعمال العدائية مستمرة”، مضيفاً “لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور”.

وشدد على أن “استئناف العملية السياسية اصبح أكثر إلحاحاً” ويتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية.

ومطلع مارس 2021، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك،  بشأن أزمة الصحراء الغربية: يمكنني أن أخبركم أنه حتى اليوم، تواصل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تلقي تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار متقطع عبر الجدار الرملي”.
وأوضح تواصل البعثة رصد الحالة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك منطقة الكركرات، إلى أقصى حد ممكن بالنظر إلى قدراتها ونواصل حث الأطراف على ضبط النفس”.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لتكشف زيف تكتم نظام المخزن وإعلامه طيلة أشهر حول وجود عمليات عسكرية بمنطقة الكركرات.

عملية جبال وركزيز داخل الأراضي المغربية

وأعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، في 9 فيفري 2021 إن وحدة كوماندوس نفذت أول هجوم استهدف مركز حراسة للقوات المغربية، في جبال وركزيز في عمق تراب المملكة المحاذي للأراضي الصحراوية وقتلت ثلاثة جنود وضابط كما استعادت أسلحة.

وسمع بهذه العملية العالم كله وتداولته الصحافة العالمية، لكن لم تتم الإشارة له إطلاقاً في وسائل الإعلام التابعة للمخزن.

ودأب الإعلام المغربي على تصوير الوضع المشتعل في الصحراء الغربية المحتلة بـ”الهادئ”، على الرغم من سلسلة العمليات التي ينفذها الجيش الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربي، منذ خرق المخزن لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020.

ونشرت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، تعليقاً على تعتيم إعلام المخزن على عملية جبال وركزيز، منشوراً مرفقاً بصورة للخبر من صحيفة إسبانية على صفحتها بموقع فيسبوك وكتبت: “الصحافة الدولية تتحدث عن عملية الكوماندوس التابع للجيش الشعبي الصحراوي، المنفذة بعمق التراب المغربي، وعن خسائر الاحتلال المغربي من الأرواح والمعدات، والدعاية المغربية بعدها على الصامت”.

يُشار إلى أن قوات الجيش الصحراويK تواصل منذ نحو ثلاثة أشهر، هجماتها على مواقع القوات المغربية، المتخندقة وراء الجدار العازل.

وكانت منظمة دولية تعنى بمتابعة الأزمات حول العالم، أعلنت في نهاية جانفي الماضي، أن الصحراء الغربية منطقة أزمة، محذرة من خطورة السفر إليها، بعد اشتداد المعارك بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي.

وقالت منظمة Crisis24، إنها رفعت تقديراتها لخطورة الأوضاع في الصحراء الغربية بسبب المعارك الدائرة هناك.

ويأتي تحذير هذه المنظمة، في ظل غياب تام من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو)، على الرغم من أنها شكلت بهدف حفظ السلام ومراقبة خرق وقف إطلاق النار في الأراضي الصحراوية.

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التعليقات
20
  • الحر

    للبائس رقم 19 الذي يسمي نفسه قاهر الانفصاليين :
    و الله إنك تثير الشفقة ! كنا نود ان نرى إنجازاتك في (قهر) المحتل الإسباني لأراصيكم في سبتة و مليلية
    و لكن هيهات إنما أنت قاهر الذباب و الناموس

    184
  • قاهر الانفصاليين

    وسمع بهذا العالم كله.فلتتفضلوا واذكروا لنا هذا العالم كله

    -214
  • أنا

    إلى الرقم 12 MOHAMED :
    رجاءاً لا تستغل الدين للتغطية على الاحتلال و اضطهاد الشعوب و ترويج الزطلة و السياحة الجنسية !

    200
  • Haron

    اخبار لا صحة منها ولكن تريدون تصدير الأوهام ليس لشعب الجزائري لأنه شعب ذكي ومعضمهم يملكون انترنيت وهواتف ذكية وبل لسكان المخيمات لانهم محرمون من كل شيء ماعدى الراديو لقد سمعت بأذني الذي سيأكلها الدود والتراب وشاهدة بعيني ماقاله المينورسو قال المنطقة هادئة والحياة طبيعية ماذا تريد اكثر من هذا

    -167
  • الزفزافي

    الله لا ينصر قوم يسجد لغير الله========تمتمع ايها المغربي بتعليقاتك في جريدتنا لانك عبيد في وطنك====كر فانت حر

    -7
  • مغترب متطوع

    اكتشفو أن في مخدرات التي تتم تهريبها من مغرب أنها تحتوي على مواد كمياءية خطيرة جدا لصحة الإنسان تدمر خلاية العصبية و تدميرها كليا و يتسبب في شيخوخة و تفكيك عضام و تأكلها و تصيب اسنان و تساقطها أخطر من وباء كروونا
    جريمة ضد إنسانية

    255
  • MADO

    LE POLISARIO VAINCRA ENFIN DE COMPTE VIVE LE POLISARIO

    261
  • salah

    و قال دوجريك ” لا تزال بعثة الأمم المتحدة (مينورصو) للأستفتاء في الصجراء الغربية ” ,سيطبق الاستفتاء عندما يدخل الجمل في سم الخياط. ولا حول ولا قوة الا بالله ,الإستفثاء لم يعد مطروحا أمميا لإستحالة تحديد المشاركين فيه فالصحراء تمتد من الصومال حثى موريتانيا و يجب تغير خريطة المنطقة كلها إذا أردنا مشاركة كل الصحراويين

    -112
  • MOHAMED

    تمكرون ويمكر ألله وألله خير ألماكرين

    215
  • مواطن

    الى المسمي نفسه مواطن ........
    انت متطفل مغربي على جريدتنا و لا يحق تسمية نفسك بمواطن ...
    كلمة مواطن هنا تخص فقط الجزائريين...لكن يمكنك اختيار اسم عبد مخنز

    99
  • فرتيحة زغيبة

    لولاكم ما عرفنا الحقيقة

    223
  • شخص

    الأمور سائرة إلى مصير الجيش الأمريكي في الفيتنام ، فعندما تكثر التوابيت الواصلة إلى الرباط ، يبدأ الخبر في الانتشار و لا يمكن ستره ؟

    63
  • متتبع

    وهل الإعلام الدولي كذالك يعتم

    -275
  • الحاج بوشعيب

    هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تقولون لديكم أسماء ووثائق وأسلحة، لماذا لا تنشرون صور الأسلحة والوثائق المحصل عليها لإثبات مصداقيتكم، أم خفتم أن يفتضح أمركم على غرار التقارير السابقة؟

    -209
  • el kawakibi mohamed

    لعنة الله على الكاذبين ولو كانو مازحين ٠

    382
  • الحقيقة

    حلم يتبعه حلم والنتيجة فشل على الارض . هل تعلمون أنه يستحيل مرور حتى الدباب من فوق الجدار العازل الذي هو عبارة عن شبكة من الألغام الحساسة وفوقها كاميرات قوية الدقة . هل العصابة مرت من السماء .

    210
  • Ali

    تابع
    الله ينعل للي ما يحشم.فالسؤال ما دامت كل هذه الإنتصارات لماذا تطالبون بمبعوث في الصحراء وبمفاوضات وتطالبون أمريكا والعالم بعدم فتح قنصليات ووووو.واصلوا دك خنادق العدو حتى تصلوا للبحر الأبيض المتوسط وربما تحرروا سبتة ومليلية وجبل طارق.كل شيء ممكن حين يكون الخيال واسع جدا

    -181
  • محمد

    قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

    399
  • مواطن

    وسمع بهذه العملية العالم كله وتداولته الصحافة العالمية، لكن لم تتم الإشارة له إطلاقاً في وسائل الإعلام التابعة للمخزن?
    أين الدليل؟؟؟؟؟

    -264
  • Le journaliste

    نريد وسائل اعلام موثوق بها رويترز . س ن ن . الجزيرة . Bbc. العربية. الحدث .france int......وغيرها .الكتابات الفيسبوكية لا وزن لها اعلاميا .

    -155

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