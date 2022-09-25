بالصور.. معمرة سويسرية متمسّكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي

نشر ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي أُبِّي بشرايا البشير صورا لمعمّرة سويسرية متمسكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي.

وقال الدبلوماسي الصحراوي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أشرق وجهها مع دخولنا، وظلت فرحة طيلة الزيارة”.

وأضاف: “مازال قلب السيدة السويسرية Marguerite Emery-Wicky وهي على عتبة الـ100 سنة ينبض على إيقاع التضامن مع الشعب_الصحراوي”.

وتابع: “زوجها Robert المتوفى قبل سنوات كان قد طلب نثر رماده في ربوع الأراضي المحررة الصحراوية. نبض قلب لا تشتريه أموال الدنيا!”.

ومنحت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان جائزة حقوق الإنسان لعام 2002 للسيدة مارغريت والسيد روبرت إيمري تقديراً لالتزامهما مدى الحياة لصالح السجناء الصحراويين في المغرب.