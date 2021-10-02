بالصور.. مغربية تضع مولودها على ارتفاع 10 آلاف متر فوق المحيط

وضعت سيدة مغربية، كانت حاملا خلال رحلتها الجوية من إسطنبول إلى شيكاغو مولودها على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فإن طفلا مغربيا أبصر النور خلال رحلة والديه على متن الخطوط التركية بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن السيدة داهمها المخاض على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط. وأبلغ فريق المضيفين قائد الطائرة بذلك على الفور، حيث تم سؤال ما إذا كان يوجد طبيب بين الركاب بواسطة مكبر الصوت.

وإثر ذلك، توجه أحد المسافرين وهو جرّاح مخ وأعصاب إلى مكان تواجد السيدة الحامل التي جرى نقلها إلى مكان هادئ في الطائرة.

وبعد إتمام عملية الولادة، قامت مشرفة فريق الطائرة “غولديرين دوغو”، بقطع الحبل السري للمولود، الذي منحه والده اسم “المهدي”.

ولوحظ تمتع السيدة وطفلها بحالة صحية جيدة عقب الولادة، حيث خضعا لمراقبة صحية عن قرب من قبل طاقم الطائرة، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى مباشرة لدى وصول الرحلة إلى وجهتها من أجل القيام بالفحوصات الطبية التخصصية اللازمة.