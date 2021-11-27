بالصور.. مفارز من الجيش تتدخل لفتح طرق بولاية باتنة

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، بعدة طرقات بولاية باتنة لفتح عدة مسالك أغلقتها الثلوج .

وحسب بيان لوزارة الدفاع: على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها مختلف مناطق الوطن، وبعد التساقط الكثيف للثلوج الذي شهدته مرتفعات منطقة لارباع بولاية باتنة والذي أدى إلى غلق وتعطيل حركة السير بالطريق الرابط بين بلدية لارباع وتقصريت، سارعت مفارز للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة صبيحة يوم السبت 27 نوفمبر 2021 إلى فتح هذه المسالك.

وأضاف: هذه المبادرة التي لاقت استحسان سكان المنطقة، تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للتدخل في كل الظروف ومد يد العون للمواطنين.