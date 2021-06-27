بالصور.. مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا تصل الجزائر

وصلت إلى الجزائر، مساء السبت، شحنة تحتوي على مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” المضاد لفيروس كورونا، تم إقتناؤها من جمهورية الصين.

وحسب بيان لوزاىرة الدفاع الوطني فقد “حطت مساء أمس السبت 26 جوان 2021 بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تقدر بمليون (01) جرعة، تم إقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية”.

وقد قام معهد باستور باستلام جرعات اللقاح الصيني ليقوم بتخزينها ومن ثم توزيعها على المراكز المعنية بالتلقيح عبر مختلف الولايات.