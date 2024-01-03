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رياضة

بالصور.. منافس “الخضر” في “الكان” يواصل تحضيراته بدبي

عمر سلامي
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بالصور.. منافس “الخضر” في “الكان” يواصل تحضيراته بدبي
ح.م
منتخب بوركينافاسو

يواصل منتخب بوركينافاسو بقيادة المدرب فيلود تحضيراته في دبي بالإمارات، تحسبا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأجرى منتخب “الخيول” أمسية الثلاثاء حصة تدريبية، ركز خلالها الطاقم الفني على الجانب التكتيكي.

وعرفت الحصة مشاركة اللاعب إدموند تابسوبا، الذي التحق بالتربص، في انتظار اكتمال التعداد بالتحاق اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الإنجليزية.

ويتواجد منتخب بوركينافاسو في مجموعة المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب أنغولا وموريتانيا.

ويواجه “الخضر”، منتخب بوركينافاسو في الجولة الثانية ، يوم 20 جانفي الجاري.

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