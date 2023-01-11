بالصور.. منتخب الكونغو الديمقراطية يستقبل بالورود في مطار عنابة

حط منتخب الكونغو الديمقراطية، صبيحة الأربعاء، الرحال بمدينة عنابة تحسبا لخوض غمار بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

واستقبل وفد منتخب الكونغو الديمقراطية بالورود بعد وصوله إلى مطار رابح بيطاط بعنابة.

وستلعب الكونغو الديمقراطية مبارياتها في دور المجموعات في ملعب 19 ماي بعنابة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك كوت ديفوار والسنغال وأوغندا.

وتنطلق بطولة إفريقيا للمحللين هذا الجمعة، بحفل إفتتاح في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، سيكون متبوعا بالمباراة الإفتتاحية بين الجزائر وليبيا، لحساب المجموعة الأولى.