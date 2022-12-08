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رياضة

بالصور.. منتخب اليابان يحظى باستقبال الأبطال بعد توديع المونديال

عمر سلامي
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بالصور.. منتخب اليابان يحظى باستقبال الأبطال بعد توديع المونديال
ح.م
لاعبو المنتخب الياباني يستقبلون بالورود

حظي المنتخب الياباني باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى طوكيو، قادما من الدوحة، بعد نهاية مشواره في مونديال قطر.

واستقبل اليابانيون لاعبي منتخبهم بالورود، وعبروا عن رضاهم التام عن المردود الإستثنائي المقدم، خاصة في دور المجموعات، قبل الإقصاء أمام كرواتيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح.


واستقبل لاعبو منتخب اليابان، الخميس من طرف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، تقديرا لهم على المجهودات المبذولة في مونديال قطر.

وأبدى كيشيدا امتنانه للاعبين على ما قدموه، ووصف المنتخب بـ”الفريق العظيم” وطلب منه “المضي قدما.

ومن جهته قال مدرب المنتخب هاجيمي مورياسو: “سنواصل العمل بفخر، على الرغم من أننا لم نتمكن من تحقيق هدفنا المتمثل في التأهل للدور اللاحق “.

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