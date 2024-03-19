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رياضة

بالصور.. منتخب جنوب إفريقيا يحل بالجزائر تحسبا للدورة الودية

عمر سلامي
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بالصور.. منتخب جنوب إفريقيا يحل بالجزائر تحسبا للدورة الودية
ح.م
بعثة منتخب جنوب إفريقيا

حلّ وفد منتخب جنوب إفريقيا بالجزائر تحسبا لخوض الدورة الودية لشهر مارس..

وكان نائب رئيس “الفاف”، محمد أمين مسلوق، في استقبال بعثة منتخب جنوب إفريقيا في مطار هواري بومدين.

وتنقلت بعثة منتخب جنوب إفريقيا، أمسية الاثنين إلى مدينة عنابة، تحسبا للقاء الودي الأول أمام أندورا.

ويواجه منتخب “البافانا بافانا” منتخب أندورا، هذا الخميس بملعب الثامن ماي بعنابة، على أن يعود بعدها إلى العاصمة، لمواجهة المنتخب الجزائري وديا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

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