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رياضة

بالصور.. منتخب غانا لأقل من 23 سنة يحل بالجزائر

عمر سلامي
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بالصور.. منتخب غانا لأقل من 23 سنة يحل بالجزائر
ح.م
لاعبو منتخب غانا لأقل من 23 سنة

حلّ صبيحة الخميس، بالجزائر، منتخب غانا لأقل من 23 سنة، وذلك تحسبا لخوض مباراة الذهاب من تصفيات الدور الأخير من كأس إفريقيا المغرب 2023، أمام الأولمبي الجزائري.

ويستقبل أشبال المدرب ولد علي ، منتخب غانا لأقل من 23 سنة، سهرة هذا الجمعة، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة العاشرة ليلا، قبل التنقل للعب مباراة العودة في غانا.

ويجري أشبال المدرب نور الدين ولد علي، أمسية الخميس، بداية من السادسة، آخر حصة تدريبية لهم قبل مواجهة غانا، وهي الحصة التي ستجرى بملعب 19 ماي 1956 .

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