بالصور.. منتخب غانا لأقل من 23 سنة يحل بالجزائر
حلّ صبيحة الخميس، بالجزائر، منتخب غانا لأقل من 23 سنة، وذلك تحسبا لخوض مباراة الذهاب من تصفيات الدور الأخير من كأس إفريقيا المغرب 2023، أمام الأولمبي الجزائري.
ويستقبل أشبال المدرب ولد علي ، منتخب غانا لأقل من 23 سنة، سهرة هذا الجمعة، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة العاشرة ليلا، قبل التنقل للعب مباراة العودة في غانا.
ويجري أشبال المدرب نور الدين ولد علي، أمسية الخميس، بداية من السادسة، آخر حصة تدريبية لهم قبل مواجهة غانا، وهي الحصة التي ستجرى بملعب 19 ماي 1956 .
Coach Ibrahim Tanko has announced his 26-man squad for the 2023 CAF U23 Championship qualifying match against Algeria.
The Black Meteors are set to depart to Algeria on Wednesday evening for the first leg tie which will be played at 19 May 1956 Stadium in Annaba.#BlackMeteors pic.twitter.com/GjDWhtLsBz
— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) March 22, 2023