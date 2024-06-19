بالصور.. مولودية الجزائر وبلوزداد يستأنفان التدريبات تحسبا لنهائي كأس الجزائر

استأنف فريقا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد أمسية الثلاثاء التدريبات تحضيرا لنهائي كأس الجزائر.

واستفاد لاعبو الفريقين من يومين راحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل العودة أمسية الثلاثاء إلى أجواء التحضيرات، تحسبا لنهائي كأس الجزائر، الذي سيجمع الفريقين.

ويسعى فريق مولودية الجزائر لتحقيق الثنائية، بعدما توّج بلقب البطولة، وفي المقابل يهدف “الشباب” لتعويض اخفاقه في الاحتفاظ باللقب، بالتتويج بالكأس التاسعة في تاريخه.