بالصور.. مولودية الجزائر وبلوزداد يستأنفان التدريبات تحسبا لنهائي كأس الجزائر
استأنف فريقا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد أمسية الثلاثاء التدريبات تحضيرا لنهائي كأس الجزائر.
واستفاد لاعبو الفريقين من يومين راحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل العودة أمسية الثلاثاء إلى أجواء التحضيرات، تحسبا لنهائي كأس الجزائر، الذي سيجمع الفريقين.
📸 | 𝑷𝒊𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝑻𝒖𝒆𝒔𝒅𝒂𝒚’𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 💪
🟩🟥 | 𝕄𝕠𝕦𝕝𝕠𝕦-𝕞é𝕕𝕚𝕒 | 🤳📱📸 📹#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/KLrlDliJf4
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) June 18, 2024
ويسعى فريق مولودية الجزائر لتحقيق الثنائية، بعدما توّج بلقب البطولة، وفي المقابل يهدف “الشباب” لتعويض اخفاقه في الاحتفاظ باللقب، بالتتويج بالكأس التاسعة في تاريخه.