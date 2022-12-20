بالصور.. ميسي ينام ويستيقظ على كأس العالم

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورا جديدة له، بعد وصوله مع بعثة المنتخب إلى الأرجنتين، وتظهر الصور النجم الأرجنتيني نائما وبجانبه كأس العالم.

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وشارك ميسي متابعيه مجموعة من الصور تظهره في السرير وكأنه استيقظ وكأس العالم بجانبه.

وظهر “ليو” في إحدى الصور وهو يشرب المتة، وهو مشروب منتشر في الأرجنتين بشكل واسع، وبجانبه الكأس الأغلى في عالم كرة القدم.

وقاد ميسي الأرجنتين لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ كأس العالم، بعد إخفاقات رافقت منتخب الأرجنتين منذ عام 1986.