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رياضة

بالصور.. نادي أضنة سبور التركي يقدّم عطال

عمر سلامي
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بالصور.. نادي أضنة سبور التركي يقدّم عطال
ح.م
يوسف عطال

قدم نادي أضنة دمير سبور التركي، لاعبه الجديد، الدولي الجزائري يوسف عطال.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي التركي، صورا جديدة لتوقيع الوافد الجديد إلى أضنة سبور، يوسف عطال.

ورحبت إدارة النادي مجددا بعطال، حيث قالت: ” نقول لعطال مرة أخرى، مرحبا بك في عائلتنا، ونتمنى لك النجاح”.
وأعلن نادي أضنة سبور التركي، سهرة الجمعة، تعاقده مع عطال.

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