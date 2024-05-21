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رياضة

بالصور.. نادي الوكرة يقيم حفل وداع لبن يطو

عمر سلامي
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بالصور.. نادي الوكرة يقيم حفل وداع لبن يطو
ح.م
محمد بن يطو

أقام نادي الوكرة القطري، حفل وداع لهدافه الجزائري محمد بن يطو، بعد خمسة مواسم تألق خلالها مع الفريق.

وخلال الحفل تم تكريم بن يطو، بحضور مسؤولي النادي القطري، واللاعبين.

وتوجه نادي الوكرة بالشكر للاعب على ما قدمه خلال السنوات التي قضاها في النادي.

وأكد بن يطو أنه يفضل البقاء في الدوري القطري، وأضاف في كلمة له خلال حفل التكريم: “سأقوم بدراسة كافة العروض التي وصلتني رفقة وكيل أعمالي، وسنختار العرض الأفضل الذي يلبي طموحاتي”.

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