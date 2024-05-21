بالصور.. نادي الوكرة يقيم حفل وداع لبن يطو

أقام نادي الوكرة القطري، حفل وداع لهدافه الجزائري محمد بن يطو، بعد خمسة مواسم تألق خلالها مع الفريق.

وخلال الحفل تم تكريم بن يطو، بحضور مسؤولي النادي القطري، واللاعبين.

هدايا تذكارية من النواخذه للكابتن محمد بن يطو 👏#شكرًا_بن_يطو pic.twitter.com/QXMkpZL3sC — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) May 20, 2024

وتوجه نادي الوكرة بالشكر للاعب على ما قدمه خلال السنوات التي قضاها في النادي.

وأكد بن يطو أنه يفضل البقاء في الدوري القطري، وأضاف في كلمة له خلال حفل التكريم: “سأقوم بدراسة كافة العروض التي وصلتني رفقة وكيل أعمالي، وسنختار العرض الأفضل الذي يلبي طموحاتي”.