بالصور..هذا ما وجدته الشرطة في المخبزات ومحلات بيع الحلويات بوهران

سجلت شرطة وهرن في خرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية على مستوى إقليم الاختصاص تجاوزات خطيرة تعرض صحة المستهلك للخطر على مستوى المخبزات و محلات بيع الحلويات.

وجاء في بيان لذات المصالح “مواصلة للخرجات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية ، وفي اطار المجهودات المبذولة للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك قامت شرطة وهران ممثلة الأمن الحضري 13 بمشاركة كل من لجنة الصحة و حماية البيئة المنذوبية البلدية بوهران ،ممثلي عن مديرية التجارة ،ومنظمة حماية المستهلك بخرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية على مستوى إقليم الاختصاص”.

وأوضح البيان أن الخرجة الميدانية مست المخبزات، ومحلات بيع الحلويات، أين تم الوقوف على عدة تجاوزات في مجال النظافة والصحة العمومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.