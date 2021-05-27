بالصور.. هذا ما يفعله الغزّاويون فوق ركام منازلهم!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤثرة لغزّاويين تحدوا الألم وراحو يمارسون نشاطاتهم المعتادة ويرقصون للفرح فوق ركام منازلهم نكاية في الكيان الصهيوني.
ومن الصور الجميلة التي اكتسحت تويتر وخلفت ردود فعل إيجابية، تلك التي جمعت البراءة في عيد ميلاد أحدهم، ليقولوا للعالم بأنه لا شيء سيكسر فرحتنا.
عائلة فلسطينية تحتفل بعيد ميلاد ابنها، على أنقاض منزلها في #غزة الذي دمّره الاحتلال #فلسطين pic.twitter.com/8INfUBHt2r
— eyad (@eyad73475593) May 26, 2021
عائلة صبيح احتفلت، الثلاثاء 25 ماي 2021، بعيد ميلاد ابنها محمود صاحب الـ 13 عاماً على أنقاض منزلهم الذي دمرته طائرات جيش الاحتلال خلال عدوانها الأخير على القطاع.
وبالمناسبة صرّح رائد صبيح والد الطفل أنه بالرغم من الجراح والدمار قرّر أن يحتفل بعيد ميلاد ابنه على الركام لأن جيش الاحتلال قضى على فرحتهم بقصف منزلهم في عيد الفطر، وتلك رسالة حسبه بأن “احتفالاتنا مستمرة وأعيادنا أيضاً رغم خسارة المنزل وحزننا على دماره”.
ويظهر في الصور اجتماع للأطفال على كعكة عيد الميلاد، مع تزيين المكان بالبالونات وشرائط العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور واللهو.
A Palestinian family from #Gaza celebrates the birthday of a child on the rubble of their house, which was destroyed by the Israeli occupation warplanes during the recent aggression on Gaza#GazaUnderAttack #FreePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/03VLoZXM8F
— رجب النقيب #فلسطين 🇵🇸 (@ragabelnaqeeb) May 26, 2021
في السياق ذاته يُصرّ شاب فلسطيني على مواصلة عمله كحلاق على أنقاض صالونه المُدمر في العدوان الهمجي على قطاع غزة.
حلاق في #غزة، دمّر الاحتلال محله، لكن إرادته لم تُدمّر pic.twitter.com/RVqZ4Ajr63
— Faten_khader (@KhaderFaten) May 25, 2021
الشاب هاشم الجاروشة صاحب الـ33 عاماً، أبى إلا أن يستمر في ممارسة مهنة الحلاقة، حيث وضع كرسي ومرآة والقليل من أدوات الحلاقة فوق ركام صالونه شمال مدينة غزة، ليتمكن من ممارسة مهنته، التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد.
وفي تصريحات صحفية قال الحلاق وهو أب لطفلين بأنه يأمل، أن يعيد بناء صالونه في أقرب وقت، لكي يتمكن من إعالة عائلته وعائلات العمال الذين كانوا يرافقونه في عمله.
فوق ركام محله.. حلاق فلسطيني في #غزة يصر على الاستمرار بممارسة مهنته رغم تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي صالونه 👇#فلسطين pic.twitter.com/yRB7hsUGup
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2021
ولأن في غزة العزة والشموخ كما قال الكثيرون فإنه حتى من فوق ركام مسجد تم تدميره، رفع الآذان نكاية في الصهاينة لأن الله أكبر من غدرهم وعدوانهم.
دمروا بيت الله هذا بغارات عنيفة لكن الآذان رُفع من فوق الركام pic.twitter.com/1jfFZWgtxD
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 17, 2021