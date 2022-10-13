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بالصور.. هذه أبرز السيارات الجديدة لـ “فيات” الإيطالية

الشروق أونلاين
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بالصور.. هذه أبرز السيارات الجديدة لـ “فيات” الإيطالية
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سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

تعتبر “فيات 500 الجديدة”، أحدث سيارات العلامة الإيطالية التي تستعدّ لإطلاق مصنعها الجديد في الجزائر. وقد أطلقها مجمّع “ستيلانتيس” في عام 2020، لتكون أول سيارة كهربائية بالكامل للمصنّع الإيطالي.

ووقّعت وزارة الصناعة يوم الخميس، اتفاقية إطار مع مجموعة “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات، لإقامة مشروع لتصنيع المركبات في الجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات “FIAT” في الجزائر.

وسيقام المشروع، الذي يتضمّن تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لذات العلامة، بالمنطقة الصناعية “طفراوي ” في ولاية وهران.

في الواقع، “فيات 500” هي سلسلة من الطرازات، بدأت الشركة في تصنيعها منذ العام 1958، وقد أخرجت إلى سوق السيارات منذ ذلك الحين عدّة مركبات على غرار “دولتشي فيتا”، و”سي ستار”، وقد بيع منها نصف مليون سيارة في أوروبا إلى غاية مطلع 2019.

تمتلك الشركة أيضا علامات كلاسيكية تمّ إطلاق نسخ جديدة لها، على غرار “باندا”، و”تيبو” التي تصدرت مبيعات السيارات الأوروبية في عدّة أسواق على غرار السوق المصري في 2021.

Panda hybrid

Ulysse lounge

Tipo

فيات 500 القديمة (1958)

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