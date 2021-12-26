بالصور..  هذه أحدث سيارات صلاح الفاخرة وقيمتها المالية

يمتلك النجم المصري محمد صلاح 6 سيارات فاخرة، يصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني وهو ما يعادل 16 مليون جنيه مصري.

وكشف تقرير لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن سيارة “بينتلي كونتنينتال جي تي” هي أحدث سيارة امتلكها صلاح في الفترة الأخيرة.

وتبلغ قيمة سيارة “بينتلي كونتنينتال جي تي” 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة.

وأشارت تقارير إلى امتلاك النجم المصري لسيارة “لامبورغيني أفينتادور”، وتستطيع تلك السيارة الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، وهي الأسرع في مجموعته.

وتضم مجموعة سيارات صلاح سيارتي “مرسيدس” الأولى “إيه إم جيه جي إل إي كوب” التي يستعملها عادة للذهاب إلى التدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية “إس إل إس إيه إم جي” وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.

وامتلك صلاح “أودي كيو 7” بعد عودته للدوري الإنجليزي مرة أخرى، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، أما أقل سيارات صلاح سعرا فهي “تويوتا كاميري” التي يقدر ثمنها بـ29 ألف إسترليني.