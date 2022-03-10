بالصور.. هذه الهدايا المتبادلة بين زوجتي أردوغان وهرتسوغ!
عددت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الهدايا المتبادلة بين زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجة رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ.
وقالت الصفحة الإخبارية أن ميشال هرتسوغ، زارت المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة أمينة أردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين.
كما قدمت لها نسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن، لضمها للكتب العبرية بالمكتبة، في حين قدمت لها زوجة أردوغان أشعارا مترجمة للعبرية.
زارت عقيلة رئيس الدولة🇮🇱ميخال هرتسوغ المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة عقيلة الرئيس🇹🇷إمين اردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين لضمها للكتب العبرية بالمكتبة ونسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن. وقدمت السيدة إمين لنظيرتها اشعار 🇹🇷 مترجمة للعبرية pic.twitter.com/bpzJDfit52
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 9, 2022
من جانبها نشرت الرئاسة التركية صورا من اللقاء، وعلقت: “افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ معرض “تناغم الألوان للفنانة التركية ناديدا بير ستشكي”، الذي تم تنظيمه في متحف أنقرة للرسم والنحت، على هامش اليوم العالمي للمرأة 8 مارس”.
وذكرت الرئاسة التركية أن “السيدة الأولى أمينة أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقب افتتاح المعرض أجرتا جولة في متحف أنقرة للرسم والنحت، ثم توجهتا إلى مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية”.
First Lady Erdoğan inaugurates art exhibition with the theme of International Women’s Day https://t.co/sSbsndRUv2 pic.twitter.com/I5NsVTNwxr
— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 9, 2022