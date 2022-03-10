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جواهر

بالصور.. هذه الهدايا المتبادلة بين زوجتي أردوغان وهرتسوغ!

جواهر الشروق
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بالصور.. هذه الهدايا المتبادلة بين زوجتي أردوغان وهرتسوغ!

عددت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الهدايا المتبادلة بين زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجة رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ.

وقالت الصفحة الإخبارية أن ميشال هرتسوغ، زارت المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة أمينة أردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين.

كما قدمت لها نسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن، لضمها للكتب العبرية بالمكتبة، في حين قدمت لها زوجة أردوغان أشعارا مترجمة للعبرية.

من جانبها نشرت الرئاسة التركية صورا من اللقاء، وعلقت: “افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ معرض “تناغم الألوان للفنانة التركية ناديدا بير ستشكي”، الذي تم تنظيمه في متحف أنقرة للرسم والنحت، على هامش اليوم العالمي للمرأة 8 مارس”.

وذكرت الرئاسة التركية أن “السيدة الأولى أمينة أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقب افتتاح المعرض أجرتا جولة في متحف أنقرة للرسم والنحت، ثم توجهتا إلى مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية”.

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