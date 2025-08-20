بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

تمكّنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أوت 2025، من إحباط محاولات إدخال قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وتوقيف 31 تاجر مخدرات.

ونشرت وزارة الدفاع في بيان لها، الأربعاء، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أوت 2025، حيث كشفت عن توقيف (31) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (1) قنطار و(66) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تمكنت من ضبط (2,23) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(131.318) قرص مهلوس.

كما جاء بيان الوزارة “سلّم الإرهابي المسمى عقبة كنته سيد أحمد المكنى “محمد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية (1) نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

و”توقيف (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي اطار محاربة الجريمة المنظمة أكد البيان أنه تم توقيف (270) شخصا وضبط (23) مركبة و(158) مولدا كهربائيا و(63) مطرقة ضغط و(4) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (11) شخصا آخر وضبط (7) بنادق صيد و(17.035) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (6) قناطير من مادة التبغ.

وتمكن حراس السواحل من إحباط لمحاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ (513) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وتوقيف (507) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.