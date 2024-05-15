بالصور.. هذه حصيلة تدخلات الجيش الوطني خلال أسبوع

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 8 إلى 14 ماي 2024.

وأوضح بيان للوزارة، أنه في اطار مكافحة الإرهاب سـلـم الإرهـابي “أ. شيدا” المدعو “عبد الحق” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة،

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتابع البيان أنه مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (110) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (310) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط (3,370) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(194279) قرص مهلوس.

وأضاف البيان “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (326) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، وضبطت (56) مركبة و(132) مولدا كهربائيا و(107) مطارق ضغط و(12) جهاز للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم توقيف (39) شخصا آخر وضبط (11) بندقية صيد و(06) مسدسات آلية و(57788) لتر من الوقود و(81) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(77) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وجاء في ذات البيان ” تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (26) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (157) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”