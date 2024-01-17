بالصور.. هذه حصيلة تدخلات الجيش خلال أسبوع واحد

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن حصيلة تدخلات وحداتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي.

وحسب بيان للوزارة فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16جانفي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران.

فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالبويرة، يحتوي على أغراض مختلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ، أوقفت مفارز مشتركة للجش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و15 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 644129 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 113 شخصا وضبطت 54 مركبة و145مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن و83 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 31 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و13 بندقية صيد وبندقية نصف آلية و129259 لتر من الوقود و50 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و58 قنطار من مادة التبغ و6606 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 267 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.