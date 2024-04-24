بالصور.. هذه حصيلة تدخلات الجيش خلال أسبوع

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 18 إلى 23 أفريل 2024.

وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الثنية الكحلة بالمدية/ن.ع.1، تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على الإرهابي “خطار أمحمد” المدعو “إسماعيل”، واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز أخرى (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأضاف البيان “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (66) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (78) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (50038) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام،(140)شخصا وضبطت (34) مركبة و(175) مولدا كهربائيا و(75) مطرقة ضغط و(236) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتابع البيان “تم توقيف (17) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة FMPK و(15) بندقية صيد وكميات من الذخيرة و(12055) لتر من الوقود و(18) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(142) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

كما “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ (10) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (512) مهاجرين غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”