بالصور.. هذه حصيلة عمليات الجيش خلال الأسبوع الأول من السنة

أوقفت فارز مشتركة للجيش الوطني، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 61 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 1 إلى 9 جانفي 2024، فقد تم تنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 61 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و18 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 8,3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1202231 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 208 أشخاص وضبطت 48 مركبة و232 مولدا كهربائيا و124 مطرقة ضغط و24 أجهزة للكشف عن المعادن و46 قنطار من خام الذهب والحجارة،بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 59 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و31 بندقية صيد ومسدس آلي و47968 لتر من الوقود و271 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15 قنطار من مادة التبغ و13462 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنيةلـ 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 339 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.