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بالصور.. هذه حقيقة إشارة المرور “المتطوّرة جدّا” في اليابان

الشروق أونلاين
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بالصور.. هذه حقيقة إشارة المرور “المتطوّرة جدّا” في اليابان
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تداولت صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما يفترض أنها إشارة مرور متطوّرة جدّا في اليابان. لكن يبدو أن اليابان نفسه لم يصل إلى ذلك التطوّر بعد.

فقد توصّل فريق تحقيق المعلومات في فرانس برس، إلى أن الصورة محض تصميم متخيّل، نفّذه مصمّم كوريّ.

وتظهر الصور ما يبدو أنّها شاشة، عليها أضواء حمراء تشبه اثنين من المارّة وهما يعبران الطريق.  وأرفق ناشرو الصورة عبارة: “إشارة المرور في اليابان”.

إلا أنّ الصورة ليست لإشارات المرور في اليابان. فقد أظهر التحقيق أنّها تصميم دعائي منشور على موقع مصمّم كوريّ جنوبي يدعى هايونغ لي تحت عنوان “لا يمكنك عبور جدار افتراضي”.

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