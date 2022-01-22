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جواهر

بالصور.. هذه حقيقة تعرض “حمالة الحطب” للضرب على يد شاب مغربي

نادية شريف
  • 173891
  • 25
بالصور.. هذه حقيقة تعرض “حمالة الحطب” للضرب على يد شاب مغربي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تعرض الصحفية المغربية الملقبة بحمالة الحطب التي ظهرت مبتهجة بإقصاء المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا، للضرب على يد شاب مغربي.

وأظهر بحث حول حقيقة الصورة أنها تعود لسنة 2018، وقد تعرضت حينها الصحفية فعلا للضرب على يد محامي داخل محكمة مغربية وليس من قبل شاب مغربي كما تم تداوله.

وأوردت وسائل إعلام مغربية في حينها أن صحفية “شوف تيفي” المغربية تعرضت للضرب من طرف محامي، أثناء تغطيتها لجلسة محاكمة، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

كما أكدت بعض المواقع الإخبارية المغربية أن أحد المحامين وجه لكمة للصحفية ما تسبب في إصابتها بجرح على مستوى الأنف أدى إلى إغمائها  بقاعة المحكمة.

شاهد.. “حمّالة الحطب” المغربية تطل من جديد بعد تجاوزها صدمة كأس العرب!

ويوم 21 جانفي 2022، أطلت الصحفية المغربية، التي أطلق عليها نشطاء جزائريون اسم “حمّالة الحطب” في فيديو جديد بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا.

وظهرت “حمّالة الحطب” في المقطع المصور وهي تشمت في خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار وبالتالي خروجها مبكرا من منافسات الأمم الإفريقية.

وقالت وهي تضحك من أعماق قلبها: “الصراحة انا الضحكة غالبتني وفرحة عارمة في صفوف الجماهير المغربية بالإقصاء المهين والخسارة المهينة للمنتخب الجزائري الذي لم تنفعه الرقية”.

وتداول نشطاء جزائريون المقطع المصور بعدما قضوا ليلتهم في البحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ردة فعلها كونهم كانوا متأكدين بأنها لن تفوت فرصة التشفي ونفث السموم، خاصة بعدما تجرعت مرارة فوز الجزائر بكأس العرب.

وضجّت مختلف الصفحات بالتعليقات الساخرة من “حمّالة الحطب” التي جزم الكثيرون بأنها مريضة نفسيا ومعقدة ومجرد ذبابة مخزنية تريد الظهور على حساب الجزائريين.

بالفيديو.. الصحفية المغربية “حمالة الحطب” تبكي بحرقة بعد فوز الجزائر!

وكان نشطاء قد تداولوا، شهر ديسمبر 2021، فيديو طريف للصحفية المغربية وهي تسخر من المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراته مع منتخب بلادها في منافسات كأس العرب، ثم بكائها المرير بعد خسارة الأخير.

وأطلق نشطاء على الصحفية التي تعمل بقناة “شوف تي في” اسم “حمالة الحطب” لأنها كانت تحرّض ضد الجزائر وتشحن النفوس بالتلميحات الخبيثة حسبهم.

وتظهر الصحفية في مقطع آخر مركب وهي تستطلع آراء الشعب المغربي بشأن توقعاته حول نتيجة المباراة التي تجمع أسود الأطلس بمحاربي الصحراء، بطريقة ساخرة ثم بكائها ونحيبها بعد الفوز الساحق للخضر.

وقالت الصحفية وهي تبكي بمرارة: “للأسف كاين اليوم بكاء، كاين حسرة، كاين دموع، كاين خيبة أمل في منتخب كنا نستطيع التفوق عليه بسهولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه السبت، على نظيره المغربي 5 / 3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

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التعليقات
25
  • شاكير

    أنا مغربي و أطلب السماح من الشعب الجزائري الشقيق وليس بمقدور أحد كيفما كان أن يسيء للجزائرين وهذه الصحفية التي تشتغل بقناة لا اعتبرها قناة بل مزبلة للصحفيين الفاشلين اللدين يحبون الإسترزاق ونشر الأكاديب ولقد صدقتم حمالة الحطب

    72
  • الهام

    اخواني كمغربي قبل تضخيم الموضوع واخذ الموضيغ من الطبالة اللي يضخموا الاشياء كان اي واحد من الاخوة الجزائريين ما ذا يقولوا المغاربة عن هذه السيدة او هذا الموقع الخاص بها ومن تم الحكم فإذا قامت واثرت على مجموعة او اقلية وقالوا ما قالوا فهذا لا يجب ان تكون له ردة فعل سب الشعب المغربي وكذلك نحن ليسنا الحق في سب شعب شقيق نكن له ويكن لنا الاحترام وخاصة بان الالاف من الافراد من ابوين من الجنسيتين ، احترموا من لم يقل ولن يقل ويخاف الله قبل البشر من الطرفين فكلنا نحاسب على كل كلمة وكل حرف عند الله ، اعلم مقالي لا ينشر لانه لا يدعوا الى الفتنة التي كانت نائمة والويل تم الويل لم اشعلها ومن له مصلحة في ذلك وعمل على ذلك واصبح يعلق كل اخفاقته على الجانب الاخر وسخر كل الوسائل مهاجمة الاخر رغم ذلك لا يجب ان تكون ردة الفعل بسب او شتم او اتسصغار الطرف الاخر كيف مكان الحال واخيرا اقول الله يهدينا جميعا واحسن الينا واجعنا من المحسنين في القول والفعل .

    116
  • إدريس من المغرب

    لا يجب تعميم التصرف الشاذ لهذه المذيعة الغبية وقناتها المنبوذة في المغرب على عموم الشعب المغربي الذي عبر في كأس إفريقيا الماضية في مصر بكل تلقائية عن فرحه بفوز الجزائر بالكان بخروجه للشوارع للإحتفال وكذلك بعد مقابلة أم درمان ضد مصر، إشعال نار الفتنة شيء سهل ولكن التصدي لها مسؤولية العقلاء والحكماء من الشعبين الشقيقين، كل من يكتب تعليقا مستفزا سيجده في صحيفته يوم القيامة، (وما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد)، كفى من تسعير نار الكراهية أيتها الصحفة وأيها المعلقون، ركزوا على الإيجابيات واسعوا في الخير ولا تكونواأداة بيد السياسيين الذين سيتبرؤون منكم يوم القيامة.

    94
  • عيسى

    ما عليهش خسرتو هاذ المرة الجاية ثاني عاودولها و خلاص

    -9
  • عبد الوهاب

    من المفروض كنا نعطيها قارورة غاز حتى تتدفئ وتسكت نهائيا لأن برودة الطقس ونسيم الشتاء لسعها وسيأتي دور الفريق المغربي وسنشاهد ونسمع ماذا تقول لأنها لو دامت الينا ماوصلت اليهم فدعوها إنها مأمورة ولو أمرنا أحرار الجزائر سيلتهمنها وهي حية.

    -122
  • علي

    بن رحال: النصر كان ساحقا قياسا بالأماني التي ؤسمتوموها والهدف كان ساحقا

    7
  • ابن الجزائر الحبيبة

    سبحان الله تمشي فالشوارع واحاول بكل قواها ان تزرع الحقد والكراهية والعنصرية ومن قوة خبثهم اصبحو مجانين ابكي الله لا يفرحك طول حياتك يا وحد منفوخة كشكارة هههههههه

    -23
  • أحمد الباريسي

    هذه ليس نهاية العالم، مجرد مقابلة في كرة القدم، كنا فزنا عليكم بأربعة أهداف في مراكش والأن قسمنا معكم أربعة أهداف (2-2) وتأهلتم بضربات الحظ، ومبروك عليكم.

    39
  • صالح مغربي

    هده ليست صحفبة تلفزية و لا اذاعية المنتخب الجزاءري يسنحق الفوز

    29
  • مغربي اصيل

    وما قولكم عن صحيفة جزائرية تصف المغرب بجار السوء اتقوا الله لا نريد من المغاربة ولا الجزائريين ان يتبادلوا الشتم والسب والاهانة اننا اخوة مهما حول بعض ضعاف النفوس خلق البلبلة بين الشعبين

    162
  • Mergui Hachmi

    المنتخب الجزائري أحق بالفوز وبالتأهل لكي يهدي الكأس للشعبين الفلسطيني والصحراوي.. اللهم وفق المنتخب الجزائري..اللهم وفقهم.. آمين،آمين.

    -101
  • يوسف

    أخوكم من المغرب 1,2,3 ViVA L'AGERIE

    25
  • بويا غمر

    شوفو الخير ات التي تظهر في المشهد

    38
  • مروكي ابن المروك

    ههههه ،عجبا ان يصل المرئ لهذا الحد ،هي مجرد كرة ،يجب ان تكون عندنا روح رياضية ،الجزائر استحقت الفوز ،لأن المنتخب المغربي لم يلعب جيدا الصراحة تقال،ويجب ان لا تحتقر الخصم ،المرة الجاية منفخوش مزيان في الكرة عندها تترطق ،انا في هدا الساعة كنتمنى تفوز الجزائر بالكأس يستحقون وبجدارة

    20
  • hakim

    القناة والصحفية كلهم حمالون حطب و ابو لهب ( سيدهم ) سمح لهم بذلك

    -16
  • عفيف

    هاد وجه النحس حتى المغاربة اللي يعرفوها راهم يكرهوها. هادي لا علاقة لها بالصحافة بثاثا. حملها لميكروفون و توجيه أسئلة بليدة، لا يجعل منها صحافية

    61
  • عادل

    لم أرى في حياتي مثل هذا الحقد ومن اجل ماذا مقابلة كرة قدم لا تغني ولا تشبع من جوع

    40
  • Medou

    الجزاءر صعبة عليكم المنتخب الجزاءري كان الاقوى وليس المغرب كان ضعيف لكن الأدوار الاولى تغلب المغرب على فرق ضعيفة لهذا كانت حصيلة الاهداف وافرة صراحة منتخب لبنان أقوى من المغرب في الاخير تعلمو الكرة وتعلمو احترام الخصم بلا هياط

    -56
  • طارق بن رحال

    ضربات الترجيح هي لكسر التعادل، و لم يكن هناك فوز ساحق!!!!

    31
  • محمد خالد

    تابعت هذه الصحفية ..وهي تستطلع .جمهورها كانت مقززة ومقرفة للغاية ..وكانت مستفزة للغاية ..

    22
  • Aïda

    ضربات الترجيح ليست انتصاراساحقا كما تقولون يكفي هبل،في الأخير تبقى مباراة كرة القدم.مفتخرين وكانكم حررتم القدس!

    19
  • اشرف الادريسي

    قناة شوف تيفي قناة اطفال نشأتها كانت على اليوتيوب لا احترافية لا صحافة هؤلاء مجرد عياشة لا يمثلون الشعب المغربي الشقيق

    35
  • هشام

    السلام عليكم.بالنظر للحساسية السياسية بين الجزائر و المغرب في الآونة الأخيرة لا يجوز إقحام السياسة في شحن النفوس الضعيفة من كلا الطرفين.لان السياسة شيء و العلاقة بين الشعبين شيء آخر. اتمنى ان يرتقي الشعبين معا و يتركوا السياسة للسياسيين.انا كمغربي احيي المنتخب الجزائري و حظ اوفر للمنتخب المغربي .

    56
  • esprit boukhnouna

    خلوا السميمنة تهدر و تعبر.

    31
  • zakaria

    اقسم بالله ما غضبت على النتيجة وخصوصا ان الجزائر تستحق الفوز قبل الوصول للاشواط الاضافية لان المنتخب المغربي لم يظهر بمستواه الحقيقي ومع ذلك سجل هذفين ووصل الى ضربات الترجيح مما يؤكد انه كانباستطاعته الفوز على الجزائر بنتيجة عريضة

    -4

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