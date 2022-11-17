بالصور.. هذه هي الطفلة التي رفعت سكان الأرض إلى 8 مليارات

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة الطفلة الفلبينية فينيس التي قالت تقارير إخبارية بأنها وصلت إلى هذا الكوكب لتجعل عدد سكان الأرض 8 مليارات.

ووُلدت فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، عند الساعة 1.29 صباحاً.

وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: “لقد شاهدنا للتو الطفل الذي جعل العالم بـ 8 مليارات نسمة.

وأوضح أن الأم دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية وتلقائية.

سكان الأرض في عتبة 8 مليارات ودولة عربية بين الأكثر نموا ديموغرافيا

وقبل أسابيع كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أنه بحلول منتصف نوفمبر الجاري، أصبح عدد سكان الأرض في عتبة 8 مليارات نسمة، مع الإشارة إلى دولة عربية بين الأكثر نموا ديموغرافيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شعبة السكان بالأمم المتحدة، فإن عدد سكان المعمورة أصبح أكثر بثلاثة أضعاف من 2.5 مليار شخص في 1950، في حين كان العدد عام 1800 ملياراً واحداً.

وقال التقرير إن العدد سيستمر بالنمو في العقود المقبلة، ليصل متوسط العمر في 2050 إلى 77.2 عاماً، لافتا إلى أن أكثر من نصف النمو السكاني بحلول 2050 يأتي من 8 دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين وتنزانيا.

وتعني الزيادة بمتوسط العمر، وكذلك عدد الأشخاص بسن الإنجاب، أن الأمم المتحدة تتوقع أن يستمر عدد سكان العالم في النمو ليصل عام 2030 الى 8.5 مليار، وفي 2050 الى 9.7 مليار، وإلى 10.4 مليار بثمانينات القرن الحالي.

وفسرت راشيل سنو من صندوق الأمم المتحدة للسكان، قائلة إن معدل النمو الديموغرافي تباطأ إلى أقل من 1% في 2020 بالعالم بشكل كبير إلى أقل من 1% العام الماضي بعد أن بلغ ذروته في أوائل الستينات، ومن المحتمل أن ينخفض إلى 0.5% عام 2050 بسبب استمرار انخفاض معدلات الخصوبة.

في ذات السياق لفت التقرير إلى أن متوسط العمر في مختلف المناطق له معنى أيضاً، حيث يبلغ حالياً 41.7 عاماً في أوروبا مقابل 17.6 عاماً في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي فجوة “لم تكن أبداً كبيرة كما هي اليوم”.

وبحسب تعبير راشيل، في توضيح آخر للاتجاهات المتغيرة، ستتبادل الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أي الصين والهند، الأماكن على المنصة في وقت مبكر من العام المقبل.

وسيبدأ عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار حالياً بالانخفاض ليصل في 2050 إلى 1.3 مليار، وإلى 800 مليون بنهاية القرن، فيما سيتجاوز عدد سكان الهند، الأقل حالياً من عدد سكان الصين بقليل، جارتها الشمالية بدء من العام المقبل، ليرتفع في 2050 إلى 1.7 مليار، برغم أن معدل الخصوبة انخفض بالفعل إلى ما دون مستوى الإحلال.

وستظل الولايات المتحدة في 2050 ثالث أكبر دولة بعدد السكان، مع إمكانية أن تتعادل مع نيجيريا بوصول العدد إلى 375 مليوناً. أما سكان الاتحاد الأوروبي، البالغين 447 مليون نسمة حالياً، فتطرق “مكتب إحصاءات الاتحاد” إلى عددهم، وقال إنه تقلص في 2021 للعام الثاني على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أكثر من مليوني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.