بالصور.. هكذا احتفل أصدقاء العالم السويدي بحصوله على جائزة نوبل للطب!

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور احتفال أصدقاء العالم السويدي، سفانتي بابو، بعد حصوله على جائزة نوبل للطب.

ونشرت حسابات معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ، في ألمانيا، مشاهد من لحظة إلقاء سفانتي في المياه، مع تعليق: “”ما هي أفضل طريقة للاحتفال بجائزة نوبل من إمساكك من قبل زملائك وإلقائهم بك في بركة المعهد؟”.

وأعرب نشطاء عن إعجابهم بروح المرح التي تحلى بها سفانتي وأصدقاءه، بالرغم من أن عمره 67 عاما.

وافتكّ سفانتي، الاثنين 4 أكتوبر، جائزة نوبل للطب وعلم الوظائف بعد اكتشاف تم وصفه بـ “المذهل”.

واستطاع العالم السويدي عاما اكتشاف “جينومات أشباه البشر المنقرضة” وكشف ارتباط ذلك بـ”التطور البشري”.

ومن خلال بحثه الرائد، في علم وظائف الأعضاء، حقق العالم السويدي شيئا يبدو مستحيلا، بكشفة “تسلسل جينوم إنسان نياندرتال”، الذي يعد أحد الأقارب المنقرضين للإنسان الحالي، حسبما ذكرت الأكاديمية في بيان صحفي.

واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتشمل الجوائز، جائزة مالية تقدر بـ 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في 10 ديسمبر، وتأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895، حسب “أسوشيتد برس”.

وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفي مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.