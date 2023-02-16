بالصور.. هكذا تم استقبال بلعمري في تدريبات الوصل الإماراتي

التحق الدولي الجزائري، جمال بلعمري، بتدريبات الوصل الإماراتي، حيث حظيّ باستقبال حار من طرف ناديه الجديد.

ونشر نادي الوصل الإماراتي، على حسابه الخاص على “تويتر” صورا لجمال بلعمري، عند بداية الحصة التدريبية، حيث استقبل بحفاوة من طرف اللاعبين.

وعلّق نادي الوصل على صور التحاق بلعمري: بالترحيب: ” مرحبا بك في عائلة نادي الوصل جمال بلعمري.