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بالصور.. هكذا يعيش أصغر ملياردير في العالم!

الشروق أونلاين
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بالصور.. هكذا يعيش أصغر ملياردير في العالم!

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر نمط عيش أصغر ملياردير في العالم، كما سردت قائمة ممتلكاته. 

وبحسب التقارير الإخبارية التي ضجت بها المواقع، مؤخرا، فإن الطفل النيجيري محمد أوال مصطفى، الملقب بـ“مومفا جونيور”يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة.

وامتلك “مومفا جونيور” أول قصر له عندما كان في السادسة من عمره، علما أنه يسافر بطائرة خاصة حول العالم.

ويستعرض أسلوب حياته مع متابعيه بحسابه الرسمي على “إنستغرام” والذين تجاوز عددهم 31 ألف متابع.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية أن الطفل محمد هو ابن الثري النيجيري الشهير إسماعيل مصطفى، والذي يحمل أيضا اسم مومفا على “إنستغرام”.

وأكدت الصحيفة أن الأب حقق ثروته المذهلة كونه الرئيس التنفيذي لشركة “مومفا بوريا دي تشينغ”.

وذكرت أن الأب يواجه في الوقت الحالي تهمة غسل الأموال بحوالي أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.

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