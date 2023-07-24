بالصور والفيديوهات.. ألسنة النيران تحاصر 8 ولايات

لاتزال وحدات الحماية المدنية، تعمل على إخماد حرائق الغابات التي نشبت يوم الأحد إلى الإثنين، عبر مناطق وولايات مختلفة.

وكإجراء وقائي، أعلنت الحماية المدنية عن إجلاء 1400 شخص بولاية البويرة، بينما تم إجلاء 100 آخرين بولاية بجاية.

وحسب المصالح ذاتها، لاتزال عملية اخماد 7 حرائق متواصلة عبر مناطق متفرقة من ولاية بجاية، بينما تم مساء الأحد إخماد 16 حريقا.

وفيما يلي الحرائق التي لاتزال مشتعلة بالولاية، حريق بوربعطاش بلدية فناية، حريق غابة الساحل بلدية مالبو، حريق اغيل ملولن بلدية اميزور، حريق بومنصور بلدية واد غير، حريق تاسلنت بلدية اقبو ،حريق تاريمنت بلدية اوقاس، حريق كاسكاد بلدية اسماعيل.

من جانبها، دعت الإذاعة الجهوية للولاية صبيحة الإثنين، إلى توخي الحذر بسبب وجود حريق على مستوى الطريق الوطني رقم 24 و43 الرابط بين بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيغرمت (توجة) والساحل (مالبو).

الحماية المدنية لولاية البويرة، أكدت كذلك أن عملية إخماد الحرائق الأربعة التي نشبت بكل من قرية اولاد قاسم بلدية الزبربر وقرية الثعالبة ببلدية الزبربر وغابة غديوة بلدية القادرية اضافة إلى حريق غابة بورباش ببلدية الاخضرية، متواصلة.

وبتيزي وزو، أكدت المديرية العامة للحماية اخماد حريق قرية أزروقن ببلدية ايت تودرت، وحريق غابة قرية معيست ببلدية ازفون، بينما لاتزال عملية اخماد حريق أدغال قرية معيست بلدية أزفون متواصلة.

كما سجلت ولاية جيجل اندلاع 6 حرائق على مستوى زيامة منصورية والمنار الكبير والشحنة أوجانة وبن الطاهر، حيث تعمل الحماية على اخمادها بتسخير كل اللوازم.

الحماية المدنية لولاية بومرداس من جانبها، كشفت عن تسجيل 18 حريقا عبر عدة نقاط تم اخماد 14 منها بصفة كلية ومنعها من الانتشار إلى السكنات والممتلكات في ما تتواصل عملية اخماد 4 حرائق أخرى بكل من واد الحميز بلدية الاربعطاش، قرية ماتوسة بلدية شعبة العامر، واد الأربعاء بلدية أولاد عيسى ووسط تيمزريت.

وبولاية سكيكدة نشب حريق بكل من غابة الحوش بقرية العوينات وحريق آخر ببلدية اولاد عطية لا تزال عملية اخماده متواصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المصالح ذاتها عن نشوب حريق بغابة بدائرة وبلدية سوق أهراس بالمكان المسمى واد الجدرة، إضافة إلى حريق غابة بدائرة العزيزية وبلدية مغراوة بالمكان المسمى اولاد محي الدين بولاية المدية.