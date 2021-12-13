بالصور.. والي العاصمة الجديد يعلن الحرب على البنايات غير الشرعية

باشر والي العاصمة الجديد، أحمد معبد، الحرب على البنايات غير الشرعية، حيث انطلقت العملية بحي بن رضوان ببلدية ببرج الكيفان.

وأوضحت مصالح الولاية، في بيان لها أنه في إطار محاربة البنايات غير الشرعية، وتنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر، تمت الأحد عملية التهديم الكلي للعمارة الأولى المتكونة من أربعة طوابق بحي بن رضوان، برج الكيفان، المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

وأشارت مصالح الولاية أن العملية تهديم البنايات غير الشرعية ستتواصل بإقليم ولاية الجزائر إلى غاية القضاء على الظاهرة.