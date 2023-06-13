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رياضة

بالصور.. والي العاصمة يكرّم نجم بن عكنون

عمر سلامي
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بالصور.. والي العاصمة يكرّم نجم بن عكنون
ح.م
والي العاصمة يكرّم نجم بن عكنون بعد الصعود التاريخي

كرّم والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، نادي نجم بن عكنون، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى.
واستهل الحفل الذي أقيم أمسية الأحد بمقر ولاية الجزائر، بكلمة افتتاحية ليتم بعدها تكريم أسرة نادي النجم الرياضي لبن عكنون من اللاعبين والأطقم الفنية والطبية، كما قامت إدارة النجم بتكريم الوالي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة.

واختتم الحفل بكلمة ألقاها رئيس نجم بن عكنون، شكر من خلالها سلطات ومصالح الولاية على المجهودات المبذولة لخدمة النادي والرياضة عموما، كما تم التقاط صورة تذكارية في الأخير.

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