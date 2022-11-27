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الجزائر

بالصور.. والي وهران يهدي 168 عمرة لحفظة القرآن

إيمان بوخاتم
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بالصور.. والي وهران يهدي 168 عمرة لحفظة القرآن
ح.م
والي وهران مع أحد حفظة القرآن

تحت شعار “طائرة تحفها الملائكة” أهدى والي ولاية وهران السعيد سعيود أكثر من 150 رحلة عمرة لفائدة الطلبة الجامعيين الخاتمين والحافظين للقرآن الكريم.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت ولاية وهران إهداء الوالي سعيود 168 رحلة عمرة لكل الطلبة الخاتمين والحافظين لكتاب الله.

وجرت مراسيم التكريم بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة التي نظمت حفل تخرُّج أكبر دفعة من حملة القرآن الكريم في تاريخ الجامعة الجزائرية.

وتصدرت الدفعة كلية الطب بجامعة وهران 1 بقرابة 60 خاتما وخاتمة لكتاب الله. تلتها تخصصات عديدة كالصيدلة والعلوم الإنسانية وطب الأسنان وغيرها.

للإشارة، سيغادر الطلبة الجزائر مجتمعين في رحلة واحدة إلى بيت الله الحرام، يكون شعارها “طائرة تحفها الملائكة” .

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التعليقات
1
  • سعاد

    من جيبه الخاص؟

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