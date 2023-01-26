بالصور.. وحدات من الجيش تتدخل لفتح مسالك أغلقتها الثلوج

تدخلت وحدات من الجيش الوطني الشعبي لفتح مسالك أغلقتها الثلوج عبر عدة طرق بسبب التقلبات الجوية.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورا للتدخلات التي قامت بها مفارز الجيش الوطني التابعة للقطاعات العسكرية لسطيف وجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وواصلت مفارز الجيش الوطني تدخلاتها على إثر التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط الثلوج والتي لا زالت تمس المناطق الشمالية وساهمت في عمليات فتح الطرق والمسالك لتسهيل تنقل المواطنين.

وشملت هذه العملية فتح الطريق الرابط بين الشرفة – عموشة، الطريق الرابط بين عين كبيرة – عموشة بولاية سطيف، وكذا الطريق الولائي رقم 135 الرابط بين بلدية البرج – أولا د عسكر مرورا بمنطقة أشرار بولاية جيجل.