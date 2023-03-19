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بالصور.. وزارة الخارجية تحيي ذكرى عيد النصر

الشروق أونلاين
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بالصور.. وزارة الخارجية تحيي ذكرى عيد النصر
ح.م
جانب من الاحتفالية

أشرف وزير الشؤون الخارجية الجديد، أحمد عطاف، على إحياء الذكرى الـ 61 ليوم النصر الموافق لـ 19 مارس تحت شعار “ذكرى النصر .. عزم، اتحاد وانتصار”.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير عطاف أشرف رفقة الأمين العام للوزارة، عمار بلاني، علآ إحياء الذكرى الحادية والستين ليوم النصر الموافق لــ 19 مارس 2023، تحت شعار “ذكرى النصر .. عزم، اتحاد وانتصار”، حيث تمّ رفع العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة، واختتمت بإلقاء كلمة حول الذكرى.

عيد النصر

وتمّ الإطلاق الرسمي للمواقع الإلكترونية الجديدة لكلّ من سفارة الجزائر بزغرب والقنصلية العامة الجزائرية بستراسبورغ، على أن يتم تعميم هذه العملية على مواقع كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، قبل نهاية شهر أفريل 2023.

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