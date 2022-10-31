بالصور.. وزراء الخارجية العرب ضيوف ملحمة “ألا فاشهدوا” بالجزائر

حضر وزراء الخارجية العرب، ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية 2022، مساء الأحد، عرض الملحمة التاريخية “ألا فاشهدوا”، بدار أوبرا الجزائر.

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية عبر حسابها على تويتر صور ضيوف الجزائر وهم يشاهدون العرض بدار الأوبرا بوعلام بسايح، والذي جاء تحت شعار “ملحمة شعب وعزة أمة”.

وأثنى نشطاء على جمال الملحمة التي تزامن عرضها والاحتفال بالذكرى الـ68 لاندلاع الثورة المجيدة، وانعقاد الدورة الـ31 للقمة العربية، كما نشروا مقاطع منها.

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، لدى إشرافه على افتتاح الحفل، إن “اختيار رئيس الجمهورية، لتاريخ الفاتح نوفمبر لعقد القمة العربية يعكس حرص الجزائر على جمع الأشقاء ولم الشمل العربي, كما جمعت الثورة التحريرية بالأمس قلوب وأفئدة الشعوب العربية حول قضيتنا الوطنية العادلة وتضامنها رغم ما كانت تتكبده من تضحيات جسام”.

وأضاف ربيقة أن “ثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للشعوب العربية عنوان للبطولة والكرامة، ويتشرف اليوم أحفاد وأبناء حرائر وأحرار الجزائر بمشاركة أشقائهم من الدول العربية للاحتفال بهذا العيد المجيد بما ترمز إليه هذه المزاوجة والاقتران من المعاني والأبعاد والدلالات في الزمان والمكان”.

وأكد أن “أول نوفمبر، عيد أعياد الجزائر، وذكرى رفيعة جليلة لدى أحرار العالم أجمع, لا تبلغ شأوها بقية الذكريات والأحداث التاريخية لخصوصيتها التي تستمدها من طبيعة الرحلة الشاقة التي تكبدتها أمتنا في كل شبر من ترابها للوصول إلى هذا اليوم الأغر”.

واختتم ربيقة حديثه: “لقد مضى على اندلاع ثورة نوفمبر 1954 ثمانية وستون عاما لكنها ما زالت إلى اليوم تبعث على الإعجاب وتطفح بالمواعظ والعبر التي لا يمكن أن تفقد أهميتها وقيمتها”.

وتضمنت ملحمة “ألا فاشهدوا”, التي أخرجها أحمد رزاق, لوحات فنية مبهرة عكست تاريخ الجزائر العريق وحملت رسالة إجلال وعرفان للشهداء وعزم على مواصلة مسار البناء والتشييد.

وافتتح العرض بعزف النشيد الوطني قبل أن يستمتع الحضور بعروض رائعة قدمتها هذه الملحمة التي أنتجتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حيث جاءت في شكل فسيفساء رائعة تمازجت فيها الموسيقى بالرقص والحكي والغناء والإلقاءات الشعرية مرفوقة بالمؤثرات السمعية البصرية لتعكس المعالم الكبرى لتاريخ الجزائر منذ آلاف السنين وإسهامات الجزائريين في الفكر والثقافة والتاريخ الإنساني.

وتجسد هذه الملحمة تاريخ أمة محافظة على عمق انتمائها للقارة السمراء، ضمن 18 مشهد، كل مشهد يرتبط بآخر، جاءت في شكل قصص تاريخية، بداية من عهد ما قبل التاريخ وصولا إلى إنجازات الجزائر الجديدة في عهد الرئيس “عبد المجيد تبون”.

هذا وتم تصميم الأزياء حسب الحقبات التاريخية والرقصات المعدة لها، فأبدع الفنانون الشباب الذين تقمص بعضهم شخصيات بارزة في تاريخ الجزائر على غرار بربروس وعروج ماسينيسا والأمير عبد القادر مؤسس الدولة الحديثة وفاطمة نسومر.

وكان ختام العرض مع لوحات معبرة عكست التلاحم العربي مع تقديم تحية خاصة لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استرجاع حريته.

يذكر أن هذا العرض التاريخي تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, وضيوف الجزائر وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود, بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي وأعضاء من الحكومة ومجاهدات ومجاهدين.