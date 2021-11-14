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بالصور.. وزيرة خارجية جنوب افريقيا تزور الجمهورية الصحراوية ومخيمات اللاجئين

الشروق أونلاين
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بالصور.. وزيرة خارجية جنوب افريقيا تزور الجمهورية الصحراوية ومخيمات اللاجئين
ح.م
جانب من الزيارة

قامت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الصحراوية، ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أين تم استقبالها من قبل الرئيس ابراهيم غالي.

وكان في استقبال باندور لدى وصولها مطار تندوف، وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، مرفوقا بالسفير الصحراوي بجنوب إفريقيا محمد يسلم بيسط.

وحظيت وزيرة خارجية جنوب افريقيا فور وصولها باستقبال شعبي بولاية أوسرد ، كما قادتها زيارة مبدانية الى مدرسة ضحايا سويتو.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي ناليدي باندور أين تم التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي لجنوب افريقيا تجاه القضية الصحراوية .

كما ناقش الرئيس ابراهيم غالي مع رئيسة الدبلوماسية الجنوب افريقية جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على المستوى القاري .

وحسب أجندة الزيارة فإن الوزيرة الجنوب إفريقية والوفد المرافق لها ستحظى باستقبال جماهيري بولاية أوسرد، ولقاء المجلس الشعبي الولائي، قبل زيارة مدرسة ضحايا أسويتو ومعاينة إحدى مدارس تعلم اللغة الإنجليزية بالولاية.

وتهدف الزيارة وفق نفس المصدر، إلى تعميق وتقوية العلاقات الثنائية الجيدة القائمة والتي تعود إلى سنوات النضال ضد الاستعمار والفصل العنصري، حيث من المقرر أن تستقبل الوزيرة باندور من طرف رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الوزيرة والوفد المرافق لها.

وأوردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجنوب إفريقية عبر موقعها الرسمي، أن الوزيرة باندور ستؤكد من جديد، خلال مباحثاتها الثنائية مع نظيرها الصحراوي، دعم جنوب إفريقيا المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

https://twitter.com/Rasd_TVOficial/status/1459906556846301186

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