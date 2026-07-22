بالصور.. وزير التربية يستقبل الأوائل في امتحاني البكالوريا والبيام

عشية حفل التكريم الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء، المتفوقين الأوائل وطنيا في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة 2026، وأولياءهم، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، عشية حفل التكريم الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء، هنأ الوزير المتفوقين على النتائج المتميزة التي حققوها، مشيدا بما أظهروه من جد واجتهاد ومثابرة، ومثمنا في الوقت ذاته الدور الذي لعبته الأسرة التربوية والأولياء في مرافقة التلاميذ ودعمهم لتحقيق هذا التميز.

وأكد سعداوي أن هذه النجاحات تعكس ما تزخر به المدرسة الجزائرية من كفاءات واعدة، متمنيا للمتفوقين مزيدا من التألق والنجاح في مسارهم الجامعي والمهني، بما يمكنهم من الإسهام في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة تنميته.