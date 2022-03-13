بالصور..وزير الداخلية الجزائري يشارك في حياكة كسوة الكعبة

حظي وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بشرف المشاركة في حياكة كسوة الكعبة الشريفة بمكة المكرمة. في أثناء زيارته الرسمية الأخيرة إلى السعودية.

وحسب ما نشرته رئاسة الحرمين الشريفين في حسابها على تويتر يوم 8 مارس الجاري. فقد استقبل بلجود من طرف مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. حيث شارك في أعمال حياكتها التي تجرى بشكل دوري.

زيارة بلجود إلى السعودية استمرّت 3 أيام، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود آل سعود.

وحسب ما أفاد به بيان للداخلية، فقد بحث بلجود مع نظيره السعودي “سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما زار الوزير بلجود، معرض الدفاع العالمي الذي تحتضن فعالياته العاصمة السعودية الرياض.