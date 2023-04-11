وزير السكن يعاين موقع سكنات عدل حوش الريح.. وهذا ما وقف عليه

قام صبيحة الثلاثاء، وزير السكن طارق بلعريبي رفقة والي ولاية البليدة، بزيارة ميدانية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح.

الوزير وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، عاين أشغال التهيئة الخارجية وأمر بفتح مسالك إضافية لتسيير السير في المشروع.

كما عاين أشغال إنجاز جدران الإسناد التي راوحت نسبة إنجازها 25%.

وكان للوزير حديث مع المؤسسات القائمة على إنجازها حيث أمرهم بالعمل بشكل منسجم حتى يتم الإنتهاء من الأشغال في وقت واحد، مع إلزامية العمل بنظام 3×8.

من جهة أخرى، عرض مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة مختلف التجهيزات والهياكل التي منحها القطاع للموقع والمتمثلة في 3 إبتدائيات، متوسطة، ثانوية، عيادة متعددة الخدمات، مقر للأمن حضري.

الوزير أضاف للموقع متوسطة وضرب موعداً أقصاه نهاية شهر ماي بالنسبة للبدء في الأشغال أربعة تجهيزات عمومية ونهاية شهر جوان بالنسبة للبدء في أشغال التجهيزات العمومية المتبقية.

كما شدد بلعريبي على ضرورة العمل بنظام 3×8، وتقليص مدة الإنجاز إلى 10 أشهر بالنسبة للثانوية، 8 أشهر بالنسبة للعيادة متعددة الخدمات والمتوسطة و6 أشهر بالنسبة لـ 3 إبتدائيات.

كما أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بتخصيص محلات توجه إلى مركز بريد، مقر سونلغاز، فرع بلدي، مقر للموارد المائية، وكذا إتصالات الجزائر.

من جهة أخرى، وبالنسبة لأشغال الكهرباء والغاز فإن الأشغال متواصلة والتنسيق مع مؤسسة سونلغاز قائم الأمر ذاته بالنسبة للربط بشبكات المياه. يؤكد المصدر ذاته.

وأمر الوزير بتحضير عرض خاص بكل أشغال الربط بمختلف الشبكات نهاية هذا الأسبوع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز.