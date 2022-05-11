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بالصور.. وزير السياحة في زيارات فجائية إلى الفنادق وهذا ما وقف عليه

الشروق أونلاين
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بالصور.. وزير السياحة في زيارات فجائية إلى الفنادق وهذا ما وقف عليه
ح.م
جانب من الزيارات الفجائية التي قام بها الوزير

قام وزير السياحة ياسين حمادي بزيارات فجائية إلى عدد من المركبات السياحية والفندقية للوقوف على وضعيتها قبيل انطلاق موسم الاصطياف.

وللوقوف على مدى استعداد المؤسسات الفندقية التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، قام الوزير بزيارة فجائية إلى المركب السياحي الشط الازرق، حسب ما أكده بيان للوزارة.

ووقف حمادي حسب المصدر ذاته على مظاهر التسيب واللامسؤولية، التي طغت على المؤسسة الفندقية على غرار الحالة الكارثية لمختلف مرافق المركب، وتردي المناخ العام له والذي لا يسمح باستقطاب العائلة الجزائرية بالمرافق العمومية.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات للمسؤولين من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتقاعسين في تسيير المركب لوضع حد لهذه التصرفات.

وفي نقطة أخرى توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى كل من فندق الرمال الذهبية وفندق المرسى، كما كانت له زيارة لميناء الترفيه والنزهة لسيدي فرج.

وخلال الزيارة استحسن المسؤول الظروف المهيئة لاستقبال واستقطاب السواح والعائلات بهذه المرافق الفندقية والتي تم اعادة تأهيلها.

وأوصى الوزير عقب جولته بضرورة تكثيف الجهود ومسايرة رؤية القطاع لتقديم خدمات تستجيب لتطلعات العائلة الجزائرية والجالية المقيمة بالخارج واقتراح اسعار تنافسية ومدروسة.

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