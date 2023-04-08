بالصور.. وزير الشؤون الدينية يستقبل الإمام وليد مهساس

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، السبت، الإمام وليد مهساس الذي حقق مقطع فيديو له مع القطة التي اعتلت كتفه أثناء صلاة التراويح، مشاهدات قياسية في وقت وجيز، وجاب جميع انجاء العالم.

وحسب بيان للوزارة: استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صباح اليوم 17 رمضان 1444 الموافق 08 أفريل 2023 بمقر الوزارة فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج – الجزائر -، بحضور السيد الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد، ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.